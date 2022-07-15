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«Бавария» согласилась продать Левандовски «Барселоне» менее чем за 50 млн евро

15 Июля 2022 • 21:27 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Один из самых громких переходов нынешнего лета вот-вот состоится.

«Барселона» долгое время безуспешно пыталась убедить «Баварию» продать Роберта Левандовски, но теперь переговоры, похоже, близятся к успешному финалу. По данным журналиста Феррана Корреаса, клубы очень близки к полному согласию по всем условиям трансфера – «Бавария» уже согласилась отпустить 33-летнего поляка в «Барселону» менее чем за 50 млн евро гарантированных выплат.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы не продадут своего нападающего, если за него не будет предложено более 50 млн евро.

Роберт Левандовски, напомним, уже договорился с «Барселоной» о личном контракте.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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