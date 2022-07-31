​Серхи Роберто: «У «Барселоны» один из лучших составов в Европе, будем бороться за все титулы»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился своими ожиданиями от наступающего сезона. Футболист всерьёз настроен бороться за трофеи.

«У нас один из лучших составов в Европе, если не лучший. Так что у нас не должно быть оправданий. Мы будем бороться за все титулы. Это и является нашей целью», - слова Серхио Роберто на своих страницах приводит испанская Marca.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселоне» не удалось завоевать ни одного трофея.

Первый матч нового чемпионата Испании «Барселона» проведёт в субботу, 13 августа. В этот день на «Камп Ноу» пожалует «Райо Вальекано».