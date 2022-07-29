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Ромеро: «Трансфер Бернарду Силвы в «Барселону» становится всё ближе»

29 Июля 2022 • 16:21 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.60 2.35
30.07 19:00

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, возможный переход португальца в каталонский клуб за последнее время стал более вероятен.

Ранее сообщалось, что услуги 27-летнего футболиста были предложены «Барселоне» и мадридскому «Реалу». Напомним, что за текущее межсезонье «сине-гранатовые» уже оформили трансферы Роберта Левандовски, Жюля Кунде и Рафиньи. Андреас Кристенсен и Франк Кесси перешли в «Барселону» на правах свободных агентов.

В минувшем сезоне Бернарду Силва провёл в составе «горожан» 50 матчей, забив 13 голов и отдав семь результативных передач.

Действующий контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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