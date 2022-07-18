«Барселона» проигрывает гонку за Кунде

Переход защитника «Севильи» Жюля Кунде становится всё более маловероятным, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, 23-летний француз близок к переходу в лондонский «Челси». Ранее сообщалось, что сам футболист предпочёл бы продолжить карьеру именно в Англии, несмотря на состоявшийся ранее разговор с главным тренером «сине-гранатовых» Хави.

В минувшем сезоне Кунде провёл за «Севилью» 44 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.