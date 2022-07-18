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«Барселона» проигрывает гонку за Кунде

18 Июля 2022 • 15:47 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.00
13.08 22:00

Переход защитника «Севильи» Жюля Кунде становится всё более маловероятным, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, 23-летний француз близок к переходу в лондонский «Челси». Ранее сообщалось, что сам футболист предпочёл бы продолжить карьеру именно в Англии, несмотря на состоявшийся ранее разговор с главным тренером «сине-гранатовых» Хави.

В минувшем сезоне Кунде провёл за «Севилью» 44 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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