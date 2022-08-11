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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес: «Возвращение «Барселоны» пойдёт на пользу мировому футболу»

11 Августа 2022 • 14:03 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.19 6.90 15.00
13.08 22:00

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о трансферной кампании «Барселоны», которую каталонцы проводят нынешним летом.

Напомним, испанский клуб уже заключил контракты с целой группой звёздных игроков: Франком Кесси, Андреасом Кристенсеном, Робертом Левандовски, Жюлем Кунде и Рафиньей.

По мнению Переса, возвращение «Барселоны» к своему былому величию должно пойти на пользу всему мировому футболу.

«Барса» — одна из важнейших организаций в мире наряду с «Реалом». Она должна снова стать прежней, это будет хорошо для всех, это будет хорошо для мирового футбола», — цитирует Переса Movistar.

Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата Испании «сине-гранатовые» проведут 13 августа против «Райо Вальекано». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.     

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Флорентино Перес Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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