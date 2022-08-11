Перес: «Возвращение «Барселоны» пойдёт на пользу мировому футболу»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о трансферной кампании «Барселоны», которую каталонцы проводят нынешним летом.

Напомним, испанский клуб уже заключил контракты с целой группой звёздных игроков: Франком Кесси, Андреасом Кристенсеном, Робертом Левандовски, Жюлем Кунде и Рафиньей.

По мнению Переса, возвращение «Барселоны» к своему былому величию должно пойти на пользу всему мировому футболу.

«Барса» — одна из важнейших организаций в мире наряду с «Реалом». Она должна снова стать прежней, это будет хорошо для всех, это будет хорошо для мирового футбола», — цитирует Переса Movistar.

Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата Испании «сине-гранатовые» проведут 13 августа против «Райо Вальекано». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.