«Барселона» начала переговоры с Месси

«Барселона» вступила в переговоры с Лионелем Месси относительно возвращения игрока на «Камп Ноу».

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до следующего лета. В «Барселоне» очень хотели бы вновь видеть в своих рядах легендарного форварда и, согласно сведениям Catalunya Radio, уже начали переговоры с его окружением. Стороны обсуждают возвращение игрока по окончании сезона 2022/23.

Лионель Месси провёл в составе «Барселоны» 776 матчей, записав на свой счёт 670 голов. Летом прошлого года аргентинец покинул каталонский клуб в качестве свободного агента, после чего заключил контракт с «ПСЖ».