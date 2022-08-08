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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» начала переговоры с Месси

08 Августа 2022 • 00:32 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
13.08 22:00

«Барселона» вступила в переговоры с Лионелем Месси относительно возвращения игрока на «Камп Ноу».

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до следующего лета. В «Барселоне» очень хотели бы вновь видеть в своих рядах легендарного форварда и, согласно сведениям Catalunya Radio, уже начали переговоры с его окружением. Стороны обсуждают возвращение игрока по окончании сезона 2022/23.

Лионель Месси провёл в составе «Барселоны» 776 матчей, записав на свой счёт 670 голов. Летом прошлого года аргентинец покинул каталонский клуб в качестве свободного агента, после чего заключил контракт с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2022
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