«Челси» работает над тремя сделками

Лондонский «Челси» продолжает активную работу на трансферном рынке. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб ведёт переговоры по трём сделкам. «Синие» пытаются купить Уэсли Фофана у «Лестера», Пьера-Эмерика Обамеянга у «Барселоны» и Чезаре Касадеи у миланского «Интера».

Как сообщает источник, в ближайшее время «пенсионеры» сделают третье предложение по трансферу Фофана. Напомним, что два предыдущих предложения были отклонены «Лестером».

Что касается Обамеянга, «пенсионеры» проявляют предметный интерес, но ещё не обращались к «Барселоне» с конкретными намерениями.

Говоря о Касадеи, по полузащитнику тоже готовится новое предложение, но «Челси» может столкнуться с конкуренцией со стороны «Ниццы».