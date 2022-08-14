Кристенсен: «Надо было брать три очка»

Каталонская «Барселона» начала свой поход за титулами в этом году с неудачи - команда не смогла переиграть в домашнем матче крепкий «Райо Вальекано». Для защитника «Барселоны» Андреаса Кристенсена это был дебют в составе клуба, он перебрался в него после того, как в конце прошлого сезона закончился его контракт с «Челси». Кристенсен прокомментировал дебют.

- Конечно, с учетом наших качеств сегодня надо было брать три очка. Я чуть разочарован тем, что это не получилось. Но старты бывают такими, главное, что все началось. Будем работать над недостатками, - цитирует Кристенсена пресс-служба «Барселоны».

Во втором туре испанского чемпионата «Барселона» сыграет в Сан-Себастьяне с местным «Реал Сосьедадом».