Хави поделился ожиданиями от Левандовски

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, какой игры ждёт от новичка команды Роберта Левандовски.

Нападающий пополнил ряды каталонского гранда этим летом, перебравшись из мюнхенской «Баварии» за 45 млн евро.

«Мои ожидания от Левандовски? Роберт – бомбардир топ-уровня. Он отличный футболист, способный делать разницу в чужой штрафной площади, – рассказывает Хави. – Также он умеет создавать пространство для товарищей по команде. Роберт очень мотивирован приходом в «Барселону», – отметил испанский специалист.

В прошедшем сезоне Левандовски отметился 50 забитыми мячами в 46 матчах за «Баварию».