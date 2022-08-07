Хави: «Главная цель - порадовать людей»

Каталонская «Барселона» готовится к последнему полутоварищескому матчу перед началом сезона - в воскресенье подопечные Хави Эрнандеса сыграл в финале Кубка Гампера с мексиканским клубом «Пумас». Накануне игры наставник клуба обозначил главные цели на этот сезон, к которому каталонцы подходят, значительно усилив свой состав.

- Команда очень хороша, это чувствуется даже в тренировках. Все очень стараются. Турне в США прошло очень удачно. Наша цель в этом году - выигрывать трофеи, а также сыграть в хороший футбол. Мы хотим осчастливить людей, - цитирует Хави испанское издание Marca.