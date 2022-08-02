«Барселона» отпускает в МЛС своего полузащитника

«Барселона» приняла предложение американского «Лос-Анджелес Гэлакси» по Рики Пучу.

Как стало известно вчера, 22-летний хавбек дал личное согласие на переход в клуб, представляющий МЛС. Решение оставалось за «Барселоной», которая пыталась продать Пуча на наиболее выгодных условиях. По информации инсайдера Фабрицио Романо, теперь клубы ударили по рукам: «Лос-Анджелес Гэлакси» удовлетворил запрос каталонцев и включил в сделку пункт, позволяющий «сине-гранатовым» рассчитывать на часть прибыли от будущей перепродажи игрока.

Рики Пуч считался одним из наиболее одарённых выпускников академии «Барселоны» последних лет, но так и не закрепился в первой команде.