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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отпускает в МЛС своего полузащитника

02 Августа 2022 • 22:25 Комментировать
Спортинг Канзас-Сити
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Лос-Анджелес Гэлакси
07.08 03:30

«Барселона» приняла предложение американского «Лос-Анджелес Гэлакси» по Рики Пучу.

Как стало известно вчера, 22-летний хавбек дал личное согласие на переход в клуб, представляющий МЛС. Решение оставалось за «Барселоной», которая пыталась продать Пуча на наиболее выгодных условиях. По информации инсайдера Фабрицио Романо, теперь клубы ударили по рукам: «Лос-Анджелес Гэлакси» удовлетворил запрос каталонцев и включил в сделку пункт, позволяющий «сине-гранатовым» рассчитывать на часть прибыли от будущей перепродажи игрока.

Рики Пуч считался одним из наиболее одарённых выпускников академии «Барселоны» последних лет, но так и не закрепился в первой команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Рики Пуч Трансферы футбола - лето 2022
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