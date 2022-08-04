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Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Барселоны» согласовал трёхлетний контракт с американским клубом

04 Августа 2022 • 20:26 Комментировать
Спортинг Канзас-Сити
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Лос-Анджелес Гэлакси
07.08 03:30

Центральный полузащитник «Барселоны» Рики Пуч переходит в «Лос-Анджелес Гэлакси».

22-летний воспитанник каталонского клуба уже договорился с представителями МЛС об условиях контракта, рассчитанного на три года, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. «Барселона» получит процент от будущей перепродажи Пуча. О трансфере будет объявлено официально в ближайшее время.

Рики Пуч принял участие в 56 матчах «сине-гранатовых», отметившись двумя голами и тремя результативными передачами во всех турнирах. Стоимость испанского хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Рики Пуч Трансферы футбола - лето 2022
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