Полузащитник «Барселоны» согласовал трёхлетний контракт с американским клубом

Центральный полузащитник «Барселоны» Рики Пуч переходит в «Лос-Анджелес Гэлакси».

22-летний воспитанник каталонского клуба уже договорился с представителями МЛС об условиях контракта, рассчитанного на три года, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. «Барселона» получит процент от будущей перепродажи Пуча. О трансфере будет объявлено официально в ближайшее время.

Рики Пуч принял участие в 56 матчах «сине-гранатовых», отметившись двумя голами и тремя результативными передачами во всех турнирах. Стоимость испанского хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.