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Пуч – игрок «Лос-Анджелес Гэлакси», «Барселона» получит 50% от будущей перепродажи официально

04 Августа 2022 • 21:34 Комментировать (2)
Спортинг Канзас-Сити
...
Лос-Анджелес Гэлакси
07.08 03:30

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч официально перешёл в американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

Соглашение 22-летнего испанца с клубом МЛС рассчитано до конца 2025 года. В договоре прописан пункт, согласно которому «Барселона» получит 50% от перепродажи своего воспитанника, если таковая произойдёт в будущем. Кроме того, у каталонского клуба есть первоочерёдное право обратного выкупа хавбека.

Рики Пуч оказался в системе «Барселоны» в 2014 году, а в 2020 году был переведён в первую команду, за которую отыграл 56 матчей во всех соревнованиях. На счету игрока два гола и три результативные передачи в сине-гранатовых цветах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Рики Пуч Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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