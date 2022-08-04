Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч официально перешёл в американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

Соглашение 22-летнего испанца с клубом МЛС рассчитано до конца 2025 года. В договоре прописан пункт, согласно которому «Барселона» получит 50% от перепродажи своего воспитанника, если таковая произойдёт в будущем. Кроме того, у каталонского клуба есть первоочерёдное право обратного выкупа хавбека.

Рики Пуч оказался в системе «Барселоны» в 2014 году, а в 2020 году был переведён в первую команду, за которую отыграл 56 матчей во всех соревнованиях. На счету игрока два гола и три результативные передачи в сине-гранатовых цветах.