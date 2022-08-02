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Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Барселоны» согласился перейти в МЛС

02 Августа 2022 • 01:32 Комментировать
Спортинг Канзас-Сити
...
Лос-Анджелес Гэлакси
07.08 03:30

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч ответил согласием на предложение «Лос-Анджелес Гэлакси»

22-летний игрок достиг устной договорённости с американским клубом. Теперь дело за «Барселоной»: каталонцы хотят включить в сделку пункт, гарантирующий им первоочерёдное право обратного выкупа Пуча либо процент от будущей перепродажи хавбека, информирует Relevo. Ранее сообщалось, что испанец может перебраться в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды, при этом «Барселона» продлит с игроком контракт.

Рики Пуч находится в структуре «сине-гранатовых» с 2014 года. В 2020 году он пополнил ряды первой команды, за которую в общей сложности отыграл 56 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Рики Пуч Трансферы футбола - лето 2022
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