«Барселона» развернула активную летнюю трансферную кампанию. Впрочем, каталонцы до сих пор не могут зарегистрировать новичков – для этого им нужно привести в порядок финансовую отчётность. Как сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники, два летних новичка могут уйти из клуба. Речь идёт о защитнике Андреасе Кристенсене и полузащитнике Франке Кесси. Если «Барселона» не сможет зарегистрировать их до старта в Примере, Кристенсен и Кесси будут иметь право расторгнуть свои контракты.

Такая опция не работает, например, для Роберта Левандовски. Дело в том, что «Барселона» купила поляка, а Кристенсен и Кесси перешли в клуб как свободные агенты.