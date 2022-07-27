Президент Ла Лиги рассказал, сможет ли «Барселона» заявить звёздных новичков до старта сезона

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему последних подписаний «Барселоны».

Состав каталонцев пополнили Рафинья Диас и Роберт Левандовски. Кроме того, был продлён контракт Усмана Дембеле, а в ближайшее время ожидается и переход защитника «Севильи» Жюля Кунде.

«Сможет ли «Барселона» заявить своих новичков до старта чемпионата? Спросите у самого клуба, – отвечает в интервью Mundo Deportivo Хавьер Тебас. – Могу лишь сказать, что руководители «Барселоны» хорошо понимают, каковы правила и что от них требуется. Им ещё предстоит уладить некоторые вопросы, но у них достаточно времени», – заявил президент Ла Лиги.