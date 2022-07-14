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Хави хочет заполучить Левандовски любой ценой

14 Июля 2022 • 20:23 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.27 5.80 11.00
13.08 22:00

Не только сам Роберт Левандовски жаждет попасть в «Барселону» - обратное желание есть и у его возможного будущего тренера Хави Эрнандеса, который также очень хочет поработать с Левандовски. Как сообщает AS, Хави давит на руководство клуба с целью поскорее заключить сделку - он хотел бы видеть Левандовски в составе уже через десять дней, когда «Барселоне» предстоит сыграть в США с мадридским «Реалом». Но для этого «Барсе» придется выложить 40 миллионов евро, а если подождать год, то можно заполучить Левандовски бесплатно.

Контракт польского игрока с «Баварией» истекает через год, в июне 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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