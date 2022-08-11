Хави намерен заблокировать продажу Обамеянга в «Челси»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не собирается отпускать Пьер-Эмерика Обамеянга в другой клуб.

Нападающий заинтересовал «Челси», и в скором времени «Барселона» проведёт переговоры с лондонским клубом. Однако, по сведениям журналиста Хави Мигеля, расставание с Обамеянгом совершенно не входит в планы наставника Хави Эрнандеса. Специалист одобряет уход Мемфиса Депая и Мартина Брайтвайта, в то время как габонец расценивается им как важная часть проекта.

Продажа Пьер-Эмерика Обамеянга может стать для «Барселоны» необходимостью, поскольку клуб нуждается в сокращении расходов.