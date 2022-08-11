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Хави намерен заблокировать продажу Обамеянга в «Челси»

11 Августа 2022 • 00:46 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не собирается отпускать Пьер-Эмерика Обамеянга в другой клуб.

Нападающий заинтересовал «Челси», и в скором времени «Барселона» проведёт переговоры с лондонским клубом. Однако, по сведениям журналиста Хави Мигеля, расставание с Обамеянгом совершенно не входит в планы наставника Хави Эрнандеса. Специалист одобряет уход Мемфиса Депая и Мартина Брайтвайта, в то время как габонец расценивается им как важная часть проекта.

Продажа Пьер-Эмерика Обамеянга может стать для «Барселоны» необходимостью, поскольку клуб нуждается в сокращении расходов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Хави Эрнандес Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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