Полузащитник «Барселоны» Нико прокомментировал свой переход в «Валенсию»

Нико Гонсалес высказался о присоединении к «Валенсии» на правах аренды.

«Я не прощаюсь, а говорю «до встречи». Мне 20 лет, и мне необходимо постоянно играть, чтобы продолжать развитие. Именно поэтому я решил, что для меня будет полезно попробовать силы в другом клубе в этом сезоне.

Желаю игрокам и болельщикам «Барселоны» удачи и надеюсь, что вы отпразднуете множество побед. Увидимся снова через год», – написал хавбек в своих социальных сетях.

Нико Гонсалес провёл 36 матчей за первую команду «Барселоны» с момента своего дебюта в начале прошлого сезона, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.