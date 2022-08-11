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Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Барселоны» Нико прокомментировал свой переход в «Валенсию»

11 Августа 2022 • 02:32 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Нико Гонсалес высказался о присоединении к «Валенсии» на правах аренды.

«Я не прощаюсь, а говорю «до встречи». Мне 20 лет, и мне необходимо постоянно играть, чтобы продолжать развитие. Именно поэтому я решил, что для меня будет полезно попробовать силы в другом клубе в этом сезоне.

Желаю игрокам и болельщикам «Барселоны» удачи и надеюсь, что вы отпразднуете множество побед. Увидимся снова через год», – написал хавбек в своих социальных сетях.

Нико Гонсалес провёл 36 матчей за первую команду «Барселоны» с момента своего дебюта в начале прошлого сезона, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Нико Гонсалес Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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