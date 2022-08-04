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Чемпионат Испании. Ла Лига

Амбициозные планы «Барселоны» - хотят заработать 1,3 млрд евро за следующий сезон

04 Августа 2022 • 01:16 Комментировать (1)
Барселона
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Райо Вальекано
1.23 6.30 12.50
13.08 22:00

В «Барселоне» дела идут в гору, руководство клуба излучает оптимизм и после нескольких убыточных сезонов строит большие планы на следующий финансовый год. Испанское издание Diario Sport сообщает о наличии экономического плана, который должен будет принести клубу в следующем сезоне заработок в 1,3 миллиарда евро.

Для этого планируется продать еще 15 процентов от телевизионных прав компании Sixth Street, а также уступить 24 процента акций Bar?a Studios, в сумме такие ходы принесут до 500 миллионов евро. Остальное планируется заработать традиционными клубными способами.

Очередной сезон в чемпионате Испании начнется 12 августа, в первом туре «Барселона» примет на домашнем поле «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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