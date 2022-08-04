Амбициозные планы «Барселоны» - хотят заработать 1,3 млрд евро за следующий сезон

В «Барселоне» дела идут в гору, руководство клуба излучает оптимизм и после нескольких убыточных сезонов строит большие планы на следующий финансовый год. Испанское издание Diario Sport сообщает о наличии экономического плана, который должен будет принести клубу в следующем сезоне заработок в 1,3 миллиарда евро.

Для этого планируется продать еще 15 процентов от телевизионных прав компании Sixth Street, а также уступить 24 процента акций Bar?a Studios, в сумме такие ходы принесут до 500 миллионов евро. Остальное планируется заработать традиционными клубными способами.

Очередной сезон в чемпионате Испании начнется 12 августа, в первом туре «Барселона» примет на домашнем поле «Райо Вальекано».