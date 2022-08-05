«Барселоне», вероятно, придётся отпустить Обамеянга

«Барселона» может вынужденно расстаться с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

К 33-летнему форварду проявляет интерес лондонский «Челси», однако каталонцы не планируют отпускать габонца этим летом. Как сообщает журналист ESPN, клубу с высокой вероятностью придётся пересмотреть свои планы: с финансовой точки зрения уход Обамеянга был бы очень кстати для «Барселоны», поскольку с начала текущего сезона его зарплата значительно увеличилась. «Сине-гранатовым» необходимо найти новый источник дохода в кратчайшие сроки, чтобы зарегистрировать пришедших этим летом новичков.

Пьер-Эмерик Обамеянг присоединился к «Барселоне» в январе текущего года. В 23 матчах за коллектив Хави Эрнандеса он отметился 13 голами.