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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселоне», вероятно, придётся отпустить Обамеянга

05 Августа 2022 • 21:55 Комментировать (1)
Барселона
...
Райо Вальекано
1.22 6.50 13.00
13.08 22:00

«Барселона» может вынужденно расстаться с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

К 33-летнему форварду проявляет интерес лондонский «Челси», однако каталонцы не планируют отпускать габонца этим летом. Как сообщает журналист ESPN, клубу с высокой вероятностью придётся пересмотреть свои планы: с финансовой точки зрения уход Обамеянга был бы очень кстати для «Барселоны», поскольку с начала текущего сезона его зарплата значительно увеличилась. «Сине-гранатовым» необходимо найти новый источник дохода в кратчайшие сроки, чтобы зарегистрировать пришедших этим летом новичков.

Пьер-Эмерик Обамеянг присоединился к «Барселоне» в январе текущего года. В 23 матчах за коллектив Хави Эрнандеса он отметился 13 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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