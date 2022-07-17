«Барселона» позволила Луису Суаресу и Фабрегасу тренироваться с нынешним составом команды

Уругвайский нападающий Луис Суарес очень хотел вернуться в состав «Барселоны», но этому, судя по всему, уже не суждено сбыться - он не вписывается в стратегические планы Хави Эрнандеса, главного тренера клуба. Тем не менее, в знак признательности за то, что сделал Луис для клуба, ему позволили тренироваться с основной командой «Барселоны», покуда он ищет себе новый клуб. Вместе с ним спортивную форму поддерживает и другой бывший футболист клуба, Сеск Фабрегас, сообщает испанское издание Marca. Он находится в стадии переговоров с клубом «Комо», выступающим в итальянской Серии Б.

Сезон в испанском чемпионате начнется 12 августа.