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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» позволила Луису Суаресу и Фабрегасу тренироваться с нынешним составом команды

17 Июля 2022 • 01:01 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.00
13.08 22:00

Уругвайский нападающий Луис Суарес очень хотел вернуться в состав «Барселоны», но этому, судя по всему, уже не суждено сбыться - он не вписывается в стратегические планы Хави Эрнандеса, главного тренера клуба. Тем не менее, в знак признательности за то, что сделал Луис для клуба, ему позволили тренироваться с основной командой «Барселоны», покуда он ищет себе новый клуб. Вместе с ним спортивную форму поддерживает и другой бывший футболист клуба, Сеск Фабрегас, сообщает испанское издание Marca. Он находится в стадии переговоров с клубом «Комо», выступающим в итальянской Серии Б.

Сезон в испанском чемпионате начнется 12 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сеск Фабрегас Луис Суарес
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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