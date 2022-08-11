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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике может отказаться от 52 млн евро ради интересов «Барселоны»

11 Августа 2022 • 01:38 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике готов отказаться от очень внушительной суммы, чтобы помочь своему клубу.

Общая сумма отложенной зарплаты, которую «Барселона» обязана выплатить своему ветерану, составляет 52 млн евро. При этом сам игрок, как сообщает издание ARA Esports, готов отказаться от этих денег, чтобы помочь клубу преодолеть финансовые трудности.

С момента открытия летнего трансферного окна «Барселона» потратила на покупку новичков более 150 млн евро. Чтобы зарегистрировать всех новоиспечённых звёзд и всерьёз замахнуться на новых дорогостоящих футболистов, каталонский клуб вынужден уговаривать своих лидеров идти на уступки в вопросе зарплаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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