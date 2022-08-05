Пять игроков «Барселоны» остались без игровых номеров

«Барселона» не присвоила игровой номер сразу пятерым футболистам.

Близится старт нового сезона испанской Ла Лиги, и клубы регистрируют футболистов на предстоящую кампанию. Ранее стало известно, что «Барселона» не смогла зарегистрировать ни новичков, ни игроков, продливших контракты. По данным Relevo, заявка каталонцев также примечательна кое-чем другим: после свежего обновления без номера остались Мемфис Депай, Миралем Пьянич, Самуэль Юмтити, Мартин Брайтвайт и голкипер Нето.

Все перечисленные футболисты, по слухам, уже скоро могут уйти из клуба, а отсутствие у них номеров в заявочном листе – очередное подтверждение информации, публикуемой в прессе.