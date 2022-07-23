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Обамеянг: «С такими игроками в атаке «Барселона» обязательно будет бороться за трофеи»

23 Июля 2022 • 21:12 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.50
13.08 22:00

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о текущем уровне команды и приходе Роберта Левандовски.

«Я очень рад, что клубу удалось подписать Левандовски. С таким подбором игроков в атаке мы обязательно поборемся за трофеи.

Я и Роберт сделаем всё возможное, чтобы наше взаимодействие стало ещё более эффективным, чем во времена дортмундской «Боруссии». Теперь мы опытнее и можем выступать ещё лучше», – заявил 33-летний габонский форвард.

Пьер-Эмерик Обамеянг и Роберт Левандовски вместе защищали цвета «шмелей» в сезоне 2013/14, после чего поляк перебрался в «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски Пьер-Эмерик Обамеянг
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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