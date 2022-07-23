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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ответ «Барселоне»: «Атлетик» решил продлить контракт с трансферной целью каталонцев

23 Июля 2022 • 21:51 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.50
13.08 22:00

«Атлетик» из Бильбао быстро отреагировал на информацию об интересе «Барселоны» к Иньиго Мартинесу.

Центральный защитник недавно был обозначен в качестве новой трансферной цели «Барселоны», активно занимающейся поисками нового игрока в центр обороны. По информации журналиста Экрема Конура, руководство «Атлетика» незамедлительно вступило в переговоры с Мартинесом по новому контрактному договору. Баски предлагают 31-летнему футболисту соглашение, рассчитанное на четыре года.

Иньиго Мартинес выступает за «Атлетик» с января 2018 года. На его счету 341 матч в Ла Лиге и 19 поединков за сборную Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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