Ответ «Барселоне»: «Атлетик» решил продлить контракт с трансферной целью каталонцев

«Атлетик» из Бильбао быстро отреагировал на информацию об интересе «Барселоны» к Иньиго Мартинесу.

Центральный защитник недавно был обозначен в качестве новой трансферной цели «Барселоны», активно занимающейся поисками нового игрока в центр обороны. По информации журналиста Экрема Конура, руководство «Атлетика» незамедлительно вступило в переговоры с Мартинесом по новому контрактному договору. Баски предлагают 31-летнему футболисту соглашение, рассчитанное на четыре года.

Иньиго Мартинес выступает за «Атлетик» с января 2018 года. На его счету 341 матч в Ла Лиге и 19 поединков за сборную Испании.