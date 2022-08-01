Пьянич готов принять требования «Барселоны», чтобы остаться в клубе

Миралем Пьянич согласен на уступки ради продолжения карьеры в каталонском клубе.

Как сообщалось несколькими днями ранее в испанских СМИ, «Барселона» решила расстаться с Пьяничем этим летом, поскольку тот не входит в планы тренерского штаба. Боснийца не радует перспектива ухода, в связи с чем он готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться, докладывает журналист Рохер Торельо. Тем самым 32-летний хавбек значительно повысит шансы на продолжение выступлений за «сине-гранатовых».

Контракт Миралема Пьянича с «Барселоной» действует до лета 2024 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 9,5 млн евро.