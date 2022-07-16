Ветеран каталонской «Барселоны» Херард Пике приступил к тренировкам с клубом, это произошло на последнем занятии перед вылетом команды в США, где «Барселоне» предстоит принять участие в престижном товарищеском турнире. Пике выбыл из строя в начале мая, когда у «Барселоны» уже практически не осталось задач на оставшуюся часть сезона.

Он долго восстанавливался по индивидуальной программе, и теперь ему предстоит бороться за место в стартовом составе - из-за усилившейся конкуренции место в основе отнюдь не гарантировано футболисту, который выступает за каталонский суперклуб с 2008 года.