Депай согласовал контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай и «Ювентус» достигли согласия по условиям контракта.

28-летний форвард досрочно прекратит сотрудничество с «Барселоной», поэтому достанется туринскому клубу в качестве свободного агента. Голландец согласовал с «Ювентусом» договор, рассчитанный на два года, по условиям которого будет зарабатывать порядка 5 млн евро за сезон, информирует журналист Руди Галетти. Переход игрока должен быть оформлен официально в ближайшее время.

Мемфис Депай провёл в «Барселоне» всего один сезон, отметившись 13 забитыми мячами и двумя результативными передачами в 36 матчах за каталонцев.