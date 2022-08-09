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Чемпионат Италии. Серия А

Депай согласовал контракт с «Ювентусом»

09 Августа 2022 • 20:55 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай и «Ювентус» достигли согласия по условиям контракта.

28-летний форвард досрочно прекратит сотрудничество с «Барселоной», поэтому достанется туринскому клубу в качестве свободного агента. Голландец согласовал с «Ювентусом» договор, рассчитанный на два года, по условиям которого будет зарабатывать порядка 5 млн евро за сезон, информирует журналист Руди Галетти. Переход игрока должен быть оформлен официально в ближайшее время.

Мемфис Депай провёл в «Барселоне» всего один сезон, отметившись 13 забитыми мячами и двумя результативными передачами в 36 матчах за каталонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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