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Левандовски: «Я покинул «Баварию» с чистой совестью»

03 Августа 2022 • 02:01 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.30 5.30 1.42
05.08 21:30

Бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, недавно перебравшийся в «Барселону», рассказал о своём прощании с мюнхенским клубом.

«Конечно, это грустно. Я всегда буду испытывать благодарность за то, через что прошёл с «Баварией» и чего достиг в этом клубе, – делится поляк в интервью Sky Sport. – Я поблагодарил всех, оставил им подарки.

Я покинул «Баварию» с чистой совестью. Последние несколько недель были трудными и для меня, и для руководства клуба, но мы поблагодарили друг друга и пожелали всего наилучшего. Никогда не забуду этот карьерный этап. Очень благодарен болельщикам за поддержку», – рассказал Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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