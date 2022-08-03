Левандовски: «Я покинул «Баварию» с чистой совестью»

Бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, недавно перебравшийся в «Барселону», рассказал о своём прощании с мюнхенским клубом.

«Конечно, это грустно. Я всегда буду испытывать благодарность за то, через что прошёл с «Баварией» и чего достиг в этом клубе, – делится поляк в интервью Sky Sport. – Я поблагодарил всех, оставил им подарки.

Я покинул «Баварию» с чистой совестью. Последние несколько недель были трудными и для меня, и для руководства клуба, но мы поблагодарили друг друга и пожелали всего наилучшего. Никогда не забуду этот карьерный этап. Очень благодарен болельщикам за поддержку», – рассказал Левандовски.