«Бавария» хочет Кейна: Насколько этот трансфер реальный

«Бавария» в качестве замены Роберта Левандовски нацелилась на Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, насколько это возможно.

«Бавария» активно ищет нового нападающего. После ухода Роберта Левандовски мюнхенцы остались без топового центрфорварда. Эрик-Максим Шупо-Мотинг на эту роль не тянет, да и Джошуа Зиркзее тоже. «Бавария» может постараться решить вопрос потери Левандовски каким-то перестроением тактики, однако, по всей видимости, без приобретения всё же не обойтись.

По данным прессы, немецкий клуб хочет подписать капитана сборной Англии и лидера «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подтвердил эту информацию. «Кейн – очень дорогой футболист. Он очень силён физически и великолепно обращается с мячом. Конечно, в какой-то момент его приход в «Баварию» может быть реальным, но при его текущей цене это было бы очень трудно. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – заявил наставник мюнхенцев. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил: «Я точно не из тех тренеров, кто готов обсуждать игроков других команд. Позиция «Тоттенхэма» предельно ясна: Кейн – важнейшая часть проекта. Это лишь слухи, и я не люблю говорить не о своих футболистах в СМИ. На мой взгляд, это неуважительно по отношению к клубу».

В целом выбор «Баварии» выглядит понятным. Кейн имеет много схожих черт с Левандовски, и, пожалуй, приход англичанина потребовал бы минимальных изменений в структуре игры мюнхенцев. Британец может успешно играть именно в роли наконечника, в которой последние годы действовал Левандовски.

Понятно, что «Бавария» может предложить Кейну. Форварду на днях исполнится 29 лет, но пока он не завоевал ни одного трофея! Переезд в Мюнхен – это гарантия побед. Наверняка Кейну хочется почувствовать вкус побед. Он капитан сборной Англии, был лучшим бомбардиром Премьер-лиги несколько раз, лучшим игроком года. Однако это всё индивидуальные награды, которые не имеют большого значения. В «Баварии» Кейн точно станет чемпионом, возможно, выиграет кубок, а ещё поборется в Лиге чемпионов. Будем честны, в «Тоттенхэме» сейчас сложно завоевать хоть какой-то трофей.

Хотя Конте отмёл возможность продажи Кейна, но «Тоттенхэм», кажется, задумался. Контракт форварда завершается через два года, и следующим летом за нападающего больших денег уже выручить не получится, если тот откажется продлевать соглашение с лондонцами. После покупки Ришарлисона у «Тоттенхэма» есть другой центрфорвард, то есть уход Кейна не оставит дыру в составе.

У «Баварии» есть ещё одно важное преимущество – это не конкурент «Тоттенхэма». Лондонцы отказываются отпускать нападающего в другой английский клуб: можно вспомнить, как прошлым летом «шпоры» не приняли предложение «Манчестер Сити» и буквально заставили Кейна выполнять контракт. Однако предложение из Мюнхена – другое дело. Опять же через год «Тоттенхэм» может оказаться в ситуации, когда будет вынужден продавать Кейна конкуренту, а сейчас этого можно избежать.

Тем не менее надо понимать, что Кейн и в самом деле очень дорогой футболист. По этой причине есть сомнения, что «Бавария» готова потратить порядка 100 миллионов евро на этот переход. Тем более что мюнхенцы летом уже изрядно потратились, выложив около 120 миллионов на де Лигхта, Мане и Гравенберха.

Кроме этого, помешать трансферу может Конте. Итальянец известен своей вспыльчивостью и недовольством работой клуба. Он ушёл из «Интера» после чемпионского года, так как миланцы не готовы были удовлетворить его требования. Если Конте поставит ультиматум руководству «Тоттенхэма», то Кейн останется. Лондонцы делают серьёзную ставку на Конте, так что вряд ли захотят его терять.

Если суммировать, то в переходе Кейна в «Баварию» можно найти логику для всех сторон. Тем не менее пока сложно представить себе, что капитан сборной Англии будет выступать в Германии.

Роман Андреев