Гётце вернётся в чемпионат Германии

Немецкий нападающий Марио Гётце определился со своим будущим, он вернется в немецкую Бундеслигу. Контракт с ним заключил франкфуртский «Айнтрахт», победивший в минувшем сезоне Лиги Европы. Клуб покидает Филипп Костич, и Гётце представляется руководству «Айнтрахта» наиболее подходящей заменой для него. Переход 30-летнего игрока из «ПСВ» обойдется «Айнтрахту» в четыре миллиона евро, уточняет немецкое издание Sport1.de.

Напомним, что Гётце является автором победного мяча в финале чемпионата мира 2014 года, ему прочили блестяще будущее, но в итоге он затерялся и в последние годы выступал в «ПСВ».