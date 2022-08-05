Мане - первый игрок «Баварии» за последние 10 лет, забивший в двух стартовых матчах за мюнхенцев

Мюнхенская «Бавария» начала новый сезон немецкой Бундеслиги с уверенной игры против «Айнтрахта» - уже в первом тайме фаворит забил пять голов в ворота обладателя Лиги Европы. Один из мячей записал на свой счет Садио Мане - новобранец мюнхенского клуба.

Он стал первым игроком за последние десять лет, который отличился в двух первых матчах за клуб. Предыдущим новичком «Баварии», который забил в двух стартовых матчах кряду за клуб, был хорватский нападающий Марио Манджукич в сезоне 2012\2013.

Следить за событиями матча между «Айнтрахтом» и «Баварией» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.