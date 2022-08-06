«Бавария» установила рекорд Бундеслиги в матче первого тура

«Бавария» начала сезон с голевого рекорда в матче против «Айнтрахта».

Действующим победителям Лиги Европы выпала возможность принимать на своём поле действующих чемпионов Бундеслиги в матче открытия, однако особой радости франкфуртским болельщикам это не принесло: уже к 43-й минуте на табло горел счёт 0:5. Тем самым мюнхенцы установили рекорд первых туров за всю историю проведения чемпионатов Германии – ранее никто не начинал сезон с пяти безответных мячей в первом тайме.

После перерыва хозяева поля ответили голом престижа на 64-й минуте, а на 83-й Джамал Мусиала оформил дубль, установив на табло финальный результат – 1:6.