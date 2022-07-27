Мюллер рассказал о секрете своей успешности

Немецкий нападающий «Баварии» Томас Мюллер - загадочный игрок. Не отличаясь особыми техническими навыками, он, тем не менее, каким-то образом умудряется забивать в стиле своего легендарного однофамильца - безвременно покинувшего нас Герда Мюллера. Каку него это получается. Мюллер объяснил в интервью Daily Mail.

- Люди стараются объяснить, теряются в догадках - как это происходит? Как игрок, который не умеет обыгрывать соперника, не отличается дриблингом, продолжает забивать? Когда я был помоложе, люди часто спрашивали меня, просмотрев матч - как ты забил? Как тебе удалось? Возникла чуть ли не легенда, но на самом деле объяснение простое - я просто всегда пробую. А не у всех есть силы пробовать по 50 раз за матч. может, 49 раз я не смогу или не получу мяч, но в 50 раз все обязательно получится. Вот в чем секрет, - пояснил Мюллер.