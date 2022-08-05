Лучший игрок Лиги Европы сделал выбор между «Ювентусом» и «Вест Хэмом»

Полузащитник немецкого «Айнтрахта» Филип Костич определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Агенты сербского футболиста провели встречу с руководством «Ювентуса», в ходе которой согласовали все условия личного контракта Костича, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. В ближайшее время туринский клуб попытается договориться с «Айнтрахтом» о деталях трансфера.

В подписании Костича также заинтересован английский «Вест Хэм», однако 29-летний хавбек предпочитает перебраться в «Ювентус».

Соглашение серба с франкфуртским «Айнтрахтом» истекает следующим летом.