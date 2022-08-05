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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер: «Бавария» хочет продолжать задавать темп в Бундеслиге»

05 Августа 2022 • 07:32 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.10 5.10 1.45
Через 12 ч. 29 мин.

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от старта нового сезона чемпионата Германии.

«Я с нетерпением жду начала сезона. Нам предстоит встреча с «Айнтрахтом» в первом круге. На стадионе будет невероятная атмосфера. В этом сезоне мы можем выиграть 11-й чемпионский титул подряд. «Бавария» хочет продолжать задавать темп в Бундеслиге, это важно для нас», - передает слова нападающего клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне Мюллер принял участие в 45 поединках «Баварии» во всех турнирах. Томас отметился 13 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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05.08  21:30 Айнтрахт Фр ... Бавария 6.20 5.20 1.47
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