Мюллер: «Бавария» хочет продолжать задавать темп в Бундеслиге»

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от старта нового сезона чемпионата Германии.

«Я с нетерпением жду начала сезона. Нам предстоит встреча с «Айнтрахтом» в первом круге. На стадионе будет невероятная атмосфера. В этом сезоне мы можем выиграть 11-й чемпионский титул подряд. «Бавария» хочет продолжать задавать темп в Бундеслиге, это важно для нас», - передает слова нападающего клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне Мюллер принял участие в 45 поединках «Баварии» во всех турнирах. Томас отметился 13 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.