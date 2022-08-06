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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих нашёл изъян в игре «Баварии» после победы 6:1

06 Августа 2022 • 08:30 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:6
Бавария
окончен

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих дал интервью после окончания поединка против франкфуртского «Айнтрахта» в первом туре Бундеслиги. Подопечные Юлиана Нагельсманна разгромили соперника со счетом 6:1, забив пять мячей в первом тайме.

«Было очень весело на поле. Но мы недовольны одним моментом – опять не смогли сохранить ворота в неприкосновенности. При этом в нападении у нас все превосходно», - передает слова полузащитника клубная пресс-служба.

Следующий поединок мюнхенский коллектив проведет на своем поле против «Вольфсбурга». Матч состоится в воскресенье, 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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