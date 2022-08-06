Киммих нашёл изъян в игре «Баварии» после победы 6:1

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих дал интервью после окончания поединка против франкфуртского «Айнтрахта» в первом туре Бундеслиги. Подопечные Юлиана Нагельсманна разгромили соперника со счетом 6:1, забив пять мячей в первом тайме.

«Было очень весело на поле. Но мы недовольны одним моментом – опять не смогли сохранить ворота в неприкосновенности. При этом в нападении у нас все превосходно», - передает слова полузащитника клубная пресс-служба.

Следующий поединок мюнхенский коллектив проведет на своем поле против «Вольфсбурга». Матч состоится в воскресенье, 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.