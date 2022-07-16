«Бавария» готовит новое предложение по де Лихту

«Бавария» в ближайшее время сделает новое предложение «Ювентусу» о покупке голландского защитника Маттайса де Лихта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство туринского клуба хочет заработать на продаже своего футболиста порядка 90-100 миллионов евро. Ожидается, что мюнхенцы воспользуются деньгами, которые получат от продажи нападающего Роберта Левандовски в «Барселону».

Действующий контракт де Лихта с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе итальянского клуба 42 матча, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.