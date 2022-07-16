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«Бавария» готовит новое предложение по де Лихту

16 Июля 2022 • 10:31 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.30 5.10 1.45
05.08 21:30

«Бавария» в ближайшее время сделает новое предложение «Ювентусу» о покупке голландского защитника Маттайса де Лихта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство туринского клуба хочет заработать на продаже своего футболиста порядка 90-100 миллионов евро. Ожидается, что мюнхенцы воспользуются деньгами, которые получат от продажи нападающего Роберта Левандовски в «Барселону».

Действующий контракт де Лихта с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе итальянского клуба 42 матча, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022
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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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