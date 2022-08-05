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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» планирует усилить атаку двумя игроками

05 Августа 2022 • 00:42 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.10 5.10 1.45
Через 19 ч. 33 мин.

«Ювентус» нацелился на подписание Дриса Мертенса и Филипа Костича.

Об интересе «бьянконери» к обоим футболистам уже сообщалось ранее, однако теперь, как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, дело выходит на официальный уровень. Бельгийскому нападающему, недавно покинувшему «Наполи» в качестве свободного агента, уже предложен двухлетний контракт. Переговоры по Филипу Костичу пока не стартовали, но в пятницу состоится встреча, по итогам которой руководство «старой синьоры» решит, стоит ли делать официальное предложение «Айнтрахту» по сербскому вингеру.

Впрочем, оба игрока интересны не только «Ювентусу»: на Мертенса активно претендует турецкий «Галатасарай», а Костича уже пытался приобрести английский «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Ювентус Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Наполи Дрис Мертенс Филип Костич Трансферы футбола - лето 2022
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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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05.08  21:30 Айнтрахт Фр ... Бавария 6.20 5.20 1.47
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