«Ювентус» планирует усилить атаку двумя игроками

«Ювентус» нацелился на подписание Дриса Мертенса и Филипа Костича.

Об интересе «бьянконери» к обоим футболистам уже сообщалось ранее, однако теперь, как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, дело выходит на официальный уровень. Бельгийскому нападающему, недавно покинувшему «Наполи» в качестве свободного агента, уже предложен двухлетний контракт. Переговоры по Филипу Костичу пока не стартовали, но в пятницу состоится встреча, по итогам которой руководство «старой синьоры» решит, стоит ли делать официальное предложение «Айнтрахту» по сербскому вингеру.

Впрочем, оба игрока интересны не только «Ювентусу»: на Мертенса активно претендует турецкий «Галатасарай», а Костича уже пытался приобрести английский «Вест Хэм».