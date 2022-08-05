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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» забила 6 мячей в ворота «Айнтрахта», открыв новый сезон Бундеслиги разгромом

05 Августа 2022 • 23:30 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:6
Бавария
окончен

В пятницу стартовал новый сезон в Бундеслиге. Два месяца назад «Айнтрахт» стал лучшей командой Лиги Европы, но там не было «Баварии». Сегодня мюнхенцы показали свой класс, разгромив противника со счетом 6:1. При этом после первого тайма на табло красовались цифры 5 и 0. Джамал Мусиала оформил дубль, мяч еще трижды попадал в каркас ворот.  «Бавария» показала себя мощной командой, отличной готовой к сезону.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:6Бавария
  5'Киммих Йозуа (0:1)
  11'Павар Бенжамен (0:2)
  29'Мане Садио (0:3)
  35'Мусиала Джамал (0:4)
  43'Гнабри Серж (0:5)
(1:5) Коло-Муани Рандаль64'  
  83'Мусиала Джамал (1:6)
Трапп КевинТуре АльмамиТута 81' (Хасебе Макото ( 81') Н'Дика Эван  59'Кнауфф АнсгарКостич Филип  71' 74' (Алиду Фариде ( 74') Роде Себастьян 46' (Ленц Кристофер ( 46') Соу ДжибрильЛиндстрём Йеспер 46' (Якич Кристиян ( 46') Гётце МариоБорре Рафаэль 46' (Коло-Муани Рандаль ( 46')
Запасные: Рамай ДиантКамада ДаитиАларио ЛукасЧендлер Тимоти
Нойер МануэльПавар Бенжамен 82' (Мазрауи Нуссер ( 82') Юпамекано ДеоЭрнандес Люка 82' (Де Лихт Маттайс ( 82') Альфонсо ДэвисМюллер Томас 65' (Сане Лерой ( 65') Забитцер Марсель 57' (Гравенберх Райан ( 57') Киммих ЙозуаМусиала ДжамалМане СадиоГнабри Серж 65' (Тель Матис ( 65')
Запасные: Ньянзу ТангиУльрайх СвенСтанишич ЙосипЗиркзее Джошуа
05 августа. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт
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окончен Айнтрахт Фр 1:6 Бавария 6.10 5.10 1.45
06.08  16:30 Унион Берлин ... Герта 1.85 3.95 4.30
06.08  16:30 Вольфсбург ... Вердер 2.00 3.70 3.85
06.08  16:30 Боруссия М ... Хоффенхайм 2.28 3.70 3.10
06.08  16:30 Аугсбург ... Фрайбург 3.45 3.55 2.19
06.08  16:30 Бохум ... Майнц 3.25 3.35 2.36
06.08  19:30 Боруссия Д ... Байер Л 2.13 3.90 3.30
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