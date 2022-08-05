«Бавария» забила 6 мячей в ворота «Айнтрахта», открыв новый сезон Бундеслиги разгромом

В пятницу стартовал новый сезон в Бундеслиге. Два месяца назад «Айнтрахт» стал лучшей командой Лиги Европы, но там не было «Баварии». Сегодня мюнхенцы показали свой класс, разгромив противника со счетом 6:1. При этом после первого тайма на табло красовались цифры 5 и 0. Джамал Мусиала оформил дубль, мяч еще трижды попадал в каркас ворот. «Бавария» показала себя мощной командой, отличной готовой к сезону.
Протокол игры
|5'Киммих Йозуа (0:1)
|11'Павар Бенжамен (0:2)
|29'Мане Садио (0:3)
|35'Мусиала Джамал (0:4)
|43'Гнабри Серж (0:5)
|(1:5) Коло-Муани Рандаль64'
|83'Мусиала Джамал (1:6)
Трапп Кевин•Туре Альмами•Тута81' (Хасебе Макото (81') •Н'Дика Эван• 59'Кнауфф Ансгар•Костич Филип 71'74' (Алиду Фариде (74') •Роде Себастьян46' (Ленц Кристофер (46') •Соу Джибриль•Линдстрём Йеспер46' (Якич Кристиян (46') •Гётце Марио•Борре Рафаэль46' (Коло-Муани Рандаль (46')
Запасные: Рамай Диант•Камада Даити•Аларио Лукас•Чендлер Тимоти
Нойер Мануэль•Павар Бенжамен82' (Мазрауи Нуссер (82') •Юпамекано Део•Эрнандес Люка82' (Де Лихт Маттайс (82') •Альфонсо Дэвис•Мюллер Томас65' (Сане Лерой (65') •Забитцер Марсель57' (Гравенберх Райан (57') •Киммих Йозуа•Мусиала Джамал•Мане Садио•Гнабри Серж65' (Тель Матис (65')
Запасные: Ньянзу Танги•Ульрайх Свен•Станишич Йосип•Зиркзее Джошуа
05 августа. Стадион "Дойче банк Парк".