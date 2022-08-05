«Бавария» забила 6 мячей в ворота «Айнтрахта», открыв новый сезон Бундеслиги разгромом

В пятницу стартовал новый сезон в Бундеслиге. Два месяца назад «Айнтрахт» стал лучшей командой Лиги Европы, но там не было «Баварии». Сегодня мюнхенцы показали свой класс, разгромив противника со счетом 6:1. При этом после первого тайма на табло красовались цифры 5 и 0. Джамал Мусиала оформил дубль, мяч еще трижды попадал в каркас ворот. «Бавария» показала себя мощной командой, отличной готовой к сезону.