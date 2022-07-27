«Айнтрахт» назвал цену Костича, на которого претендует «Вест Хэм»

Немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта определился с ценой своей звезды.

Прежнее предложение «Вест Хэма» в 15 млн евро с учётом бонусов было отклонено «Айтрахтом». Лондонцы продолжают переговоры по 29-летнему игроку, но для успешного завершения сделки им придётся заплатить за трансфер серба порядка 20 млн евро, докладывает Sky Sports. Сам полузащитник готов рассмотреть переезд в столицу Англии, если клубы смогут договориться между собой.

Филип Костич провёл 42 матча за «Айнтрахт» в прошедшей кампании, записав в свой актив семь голов и 15 результативных передач, а также удостоившись звания лучшего игрока Лиги Европы. Контракт хавбека с франкфуртцами истекает следующим летом.