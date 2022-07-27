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«Айнтрахт» назвал цену Костича, на которого претендует «Вест Хэм»

27 Июля 2022 • 23:29 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.40 5.10 1.43
05.08 21:30

Немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта определился с ценой своей звезды.

Прежнее предложение «Вест Хэма» в 15 млн евро с учётом бонусов было отклонено «Айтрахтом». Лондонцы продолжают переговоры по 29-летнему игроку, но для успешного завершения сделки им придётся заплатить за трансфер серба порядка 20 млн евро, докладывает Sky Sports. Сам полузащитник готов рассмотреть переезд в столицу Англии, если клубы смогут договориться между собой.

Филип Костич провёл 42 матча за «Айнтрахт» в прошедшей кампании, записав в свой актив семь голов и 15 результативных передач, а также удостоившись звания лучшего игрока Лиги Европы. Контракт хавбека с франкфуртцами истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Филип Костич Трансферы футбола - лето 2022
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