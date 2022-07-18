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Де Лихт летит в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»

18 Июля 2022 • 02:12 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.30 5.10 1.45
05.08 21:30

Оборонец туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт подпишет контракт с «Баварией» уже в понедельник - игрок вылетает в Мюнхен для завершения всех формальностей касаемо трансфера. Как уточняет известный инсайдер Джанлука ди Марцио, в понедельник де Лихту предстоит пройти медицинский осмотр в своем новом клубе, после чего он подпишет контракт - привычный для таких мероприятий порядок вещей.

Де Лихт обойдется мюнхенской «Баварии» в целых 70 миллионов евро - но это цена не только за его отличные игровые качества, но также за молодость, ему лишь 22 года. До «Ювентуса» он защищал цвета амстердамского «Аякса».

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Бавария Маттайс де Лихт
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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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