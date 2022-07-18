Де Лихт летит в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»

Оборонец туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт подпишет контракт с «Баварией» уже в понедельник - игрок вылетает в Мюнхен для завершения всех формальностей касаемо трансфера. Как уточняет известный инсайдер Джанлука ди Марцио, в понедельник де Лихту предстоит пройти медицинский осмотр в своем новом клубе, после чего он подпишет контракт - привычный для таких мероприятий порядок вещей.

Де Лихт обойдется мюнхенской «Баварии» в целых 70 миллионов евро - но это цена не только за его отличные игровые качества, но также за молодость, ему лишь 22 года. До «Ювентуса» он защищал цвета амстердамского «Аякса».