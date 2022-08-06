Нагельсманн рассказал, как повлиял на игру «Баварии» уход Левандовски

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, комментируя игру своей команды в матче первого тура Бундеслиги, вспомнил Роберта Левандовски.

В матче открытия нового розыгрыша чемпионата Германии мюнхенцы разгромили франкфуртский «Айнтрахт» – 6:1.

«Мы провели невероятную игру, показали очень интенсивный футбол. Можно провести много параллелей с матчем Суперкубка против «РБ Лейпцига». Как и тогда, в нашей команде пять разных авторов голов – это особенный момент.

Нам удалось забить 11 мячей в двух стартовых дебютных встречах. Очевидно, что нам пришлось кое-что поменять после ухода Левандовски – например, теперь мы совершаем меньше навесов», – отметил Нагельсманн.