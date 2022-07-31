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Павар решил остаться в «Баварии»

31 Июля 2022 • 14:29 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.10 5.00 1.45
05.08 21:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар принял решение остаться в мюнхенском клубе, несмотря на интерес со стороны лондонского «Челси», сообщает журналист Лоик Танзи.

26-летний француз защищает цвета немецкого гранда с лета 2019 года. Всего за «Баварию» футболист провёл 120 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Ранее он также выступал за «Штутгарт» и «Лилль».

Действующий контракт Павара с чемпионом Германии рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 30 миллионов евро.

Напомним, что Павар был основным игроком своей национальной команды на победном для Франции чемпионате мира в 2018 году, который проходил в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Бенжамен Павар Трансферы футбола - лето 2022
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