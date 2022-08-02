Левандовски и спортивный директор «Баварии» обменялись обещаниями

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски и спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич намерены уладить разногласия.

Польский футболист произнёс много нелестных слов о руководстве «Баварии», когда клуб не отпускал его в «Барселону», а после перехода продолжил открыто обвинять боссов мюнхенцев в неуважении и лжи. Салихамиджич в свою очередь резко реагировал на критику, высказывая недоумение по отношению к нападающему. Как сообщает Bild, отныне подобного быть не должно: Левандовски и Салихамиджич обсудили ситуацию и пообещали друг другу не делать резких публичных высказываний в дальнейшем.

Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» 19 июля за 45 млн евро.