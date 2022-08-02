Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски и спортивный директор «Баварии» обменялись обещаниями

02 Августа 2022 • 20:39 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.30 5.30 1.40
05.08 21:30

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски и спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич намерены уладить разногласия.

Польский футболист произнёс много нелестных слов о руководстве «Баварии», когда клуб не отпускал его в «Барселону», а после перехода продолжил открыто обвинять боссов мюнхенцев в неуважении и лжи. Салихамиджич в свою очередь резко реагировал на критику, высказывая недоумение по отношению к нападающему. Как сообщает Bild, отныне подобного быть не должно: Левандовски и Салихамиджич обсудили ситуацию и пообещали друг другу не делать резких публичных высказываний в дальнейшем.

Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» 19 июля за 45 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
20:39 · Германия. Бундеслига
Левандовски и спортивный директор «Баварии» обменялись обещаниями
18:37 · Германия. Бундеслига
Левандовски сказал прощальное слово после визита на базу «Баварии»
18:21 · Германия. Бундеслига
​Кан прокомментировал визит Левандовски на базу «Баварии»
16:41 · Германия. Бундеслига
Агент: Азмун может стать лучшим бомбардиром Бундеслиги в новом сезоне
16:31 · Германия. Бундеслига
Агент Азмуна заявил, что не обсуждал с игроком ситуацию с алиментами
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола хочет подписать Гвардиола, но предложение «Манчестер Сити» было отклонено
14:53 · Германия. Бундеслига
Левандовски вернулся в Мюнхен – фанаты «Баварии» постарались огорчить игрока 1
08:48 · Германия. Бундеслига
Де Лихт объяснил трансфер в «Баварию» 1
08:36 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не может договориться по трансферу игрока «РБ Лейпцига»
06:20 · Германия. Бундеслига
Экс-наставник «Спартака» Тедеско обогнал Нагельсманна в рейтинге лучших немецких тренеров
01 Августа
21:28 · Германия. Бундеслига
Когда закрывается трансферное окно в Германии
20:39 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» опережает «Ювентус» в борьбе за Вернера
16:36 · Германия. Бундеслига
Kicker выбрал игрока года в Германии – это не Левандовски 1
16:17 · Германия. Бундеслига
Трапп интересен клубу из топ-3 Серии А
15:55 · Англия. Премьер-лига
Тухель провёл телефонный разговор с защитником из Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем