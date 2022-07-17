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Нагельсманн готовит «Баварию» к новой эре без Левандовски - и выбрал его преёмника

17 Июля 2022 • 22:07 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.30 5.10 1.45
05.08 21:30

Польский суперфорвард Роберт Левандовски покинул «Баварию» в направлении «Барселоны», и теперь мюнхенскому клубу предстоит готовиться к новой эре. Наставник клуба Юлиан Нагельсманн уже выбрал его преемника - это перешедший в клуб Садио Мане, который покинул «Ливерпуль».

- У нас были разные опции, Мане может стать равноценной заменой Левандовски. Нам надо будет чуть поменять наш игровой стиль, потому что мы потеряли нападающего, способного забивать по сорок голов за сезон. Но, в то же время, это шанс раскрыться для других нападающих, - считает Нагельсманн в интервью телеканалу Sky Sport De. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Садио Мане Юлиан Нагельсманн
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