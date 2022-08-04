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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кто такой этот Мане»: президент «Айнтрахта» высказался о новичке «Баварии»

04 Августа 2022 • 06:24 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.10 5.10 1.45
05.08 21:30

Президент «Айнтрахта» Петер Фишер поделился мнением о грядущем поединке против мюнхенской «Баварии» в первом туре чемпионата Германии.

«На нашем стадионе, как всегда, будет невероятная атмосфера. При таких трибунах у нас всегда есть шанс. Если же будет ничья, я не сильно огорчусь. В «Баварию» пришел Мане? Кто это такой? Мы неплохо играли против мюнхенцев, когда за них выступал Левандовски. Но даже без него это очень сильный соперник», - цитирует руководителя RTL.de.

Поединок состоится в Франкфурте в пятницу, 5 августа. Начало запланировано в 21:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт Садио Мане петер фишер
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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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