«Кто такой этот Мане»: президент «Айнтрахта» высказался о новичке «Баварии»

Президент «Айнтрахта» Петер Фишер поделился мнением о грядущем поединке против мюнхенской «Баварии» в первом туре чемпионата Германии.

«На нашем стадионе, как всегда, будет невероятная атмосфера. При таких трибунах у нас всегда есть шанс. Если же будет ничья, я не сильно огорчусь. В «Баварию» пришел Мане? Кто это такой? Мы неплохо играли против мюнхенцев, когда за них выступал Левандовски. Но даже без него это очень сильный соперник», - цитирует руководителя RTL.de.

Поединок состоится в Франкфурте в пятницу, 5 августа. Начало запланировано в 21:30 по московскому времени.