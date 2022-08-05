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Чемпионат Германии. Бундеслига

Костич готов сыграть с «Баварией»

05 Августа 2022 • 15:59 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.10 5.10 1.45
Через 4 ч. 37 мин.
Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Филип Костич тренировался сегодня с командой и будет готов принять участие в первом матче нового сезона Бундеслиги против мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, что ранее участие серба в матче находилось под вопросом. Дело в том, что Костич сейчас активно занимается своим трансфером в туринский «Ювентус». Пару дней назад серб уже успел отказать в переходе лондонскому «Вест Хэму».

Матч-открытие нового сезона Бундеслиги между Баварией и франкфуртским «Айнтрахтом» состоится сегодня в 21:30 по московскому времени на стадионе «Дойче банк Парк».

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Евро-Футбол.Ру,
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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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06.08  16:30 Вольфсбург ... Вердер 2.00 3.70 3.85
06.08  16:30 Боруссия М ... Хоффенхайм 2.28 3.70 3.10
06.08  16:30 Аугсбург ... Фрайбург 3.45 3.55 2.19
06.08  16:30 Бохум ... Майнц 3.25 3.35 2.36
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