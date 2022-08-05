Костич готов сыграть с «Баварией»

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Филип Костич тренировался сегодня с командой и будет готов принять участие в первом матче нового сезона Бундеслиги против мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, что ранее участие серба в матче находилось под вопросом. Дело в том, что Костич сейчас активно занимается своим трансфером в туринский «Ювентус». Пару дней назад серб уже успел отказать в переходе лондонскому «Вест Хэму».

Матч-открытие нового сезона Бундеслиги между Баварией и франкфуртским «Айнтрахтом» состоится сегодня в 21:30 по московскому времени на стадионе «Дойче банк Парк».