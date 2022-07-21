Кан: В Бундеслиге нет возможности привлекать инвесторов, в отличие от АПЛ

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан сравнил Бундеслигу с Английской премьер-лигой.

Кан сказал CBS Sports, что «Бавария» — это клуб с традициями, но при этом у команды нет возможности привлекать крупных инвесторов, ведь если сравнить Бундеслигу с АПЛ, то можно заметить большую разницу в телевизионных контрактах. По словам гендиректора мюнхенского клуба, у английских команд есть возможность привлечения инвесторов, но в Германии — это невозможно.

Новый сезон немецкой Бундеслиги стартует 5 августа матчем между «Баварией» и «Айнтрахтом», начало игры запланировано на 21:30 по мск.