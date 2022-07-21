Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан: В Бундеслиге нет возможности привлекать инвесторов, в отличие от АПЛ

21 Июля 2022 • 21:02 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.30 5.10 1.43
05.08 21:30

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан сравнил Бундеслигу с Английской премьер-лигой.

Кан сказал CBS Sports, что «Бавария» — это клуб с традициями, но при этом у команды нет возможности привлекать крупных инвесторов, ведь если сравнить Бундеслигу с АПЛ, то можно заметить большую разницу в телевизионных контрактах. По словам гендиректора мюнхенского клуба, у английских команд есть возможность привлечения инвесторов, но в Германии — это невозможно.

Новый сезон немецкой Бундеслиги стартует 5 августа матчем между «Баварией» и «Айнтрахтом», начало игры запланировано на 21:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Бундеслига Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
21:33 · Германия. Бундеслига
Скончался человек, рекорд которого в Бундеслиге продержался почти 50 лет
21:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Баварией» может рулить каждый»
21:08 · Германия. Бундеслига
«Барселона» рассмотрит варианты покупки Гвардиола
21:02 · Германия. Бундеслига
Кан: В Бундеслиге нет возможности привлекать инвесторов, в отличие от АПЛ
20:42 · Англия. Премьер-лига
Дортмундская «Боруссия» интересуется Вернером
20:24 · Германия. Бундеслига
​Кан не поддержал Нагельсманна, возмутившегося действиями «Барселоны»
19:22 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Ювентуса»: Миранчуку подойдёт Бундеслига
17:15 · Германия. Бундеслига
​Президент «Баварии» рассказал, как можно заменить Левандовски
17:11 · Германия. Бундеслига
​Президент «Баварии» назвал плюсы от трансфера Левандовски
15:45 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Баварии» прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с «Кристал Пэлас»
15:27 · Германия. Бундеслига
Мане станет игроком года в Африке 1
14:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала очередное предложение по трансферу игрока «РБ Лейпцига»
14:45 · Германия. Бундеслига
Таксист вернул Нойеру потерянный бумажник, но остался разочарован благодарностью немецкого голкипера
14:19 · Англия. Премьер-лига
Клостерманн: «Игра с «Ливерпулем» покажет, на каком уровне мы находимся»
12:38 · Германия. Бундеслига
​Клинсманн высказался об уходе Левандовски из «Баварии»
Все новости
Рекомендуем